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Работу сервиса выдачи загранпаспортов могут восстановить в конце недели

11 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Сервис выдачи загранпаспортов возобновит работу в конце этой недели или в начале следующей. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

«В связи с тем, что в четверг начались следственные действия в одной из телекоммуникационных компаний, которая предоставляет защищенные каналы связи, сейчас на оформление не работают ЦНАП и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис». По полной работы наших центров, то надеемся, что к концу этой недели - началу следующей недели заработают четыре паспортных сервисов в Киеве и 26 сервисов по Украине», - сообщил он.

По его словам, связано это с тем, что сейчас проводится работа по составлению соглашения и определения технических вопросов подключения к другому оператору, который будет обеспечивать защищенные каналы связи и у которого нет проблем с СБУ.

Также он отметил, что руководство государственного предприятия "Документ" пока делает все, чтобы люди, которые оформили уже загранпаспорт и в которых есть необходимость выехать за границу в ближайшее время, получили документ.

«Этих людей направляют в ГМС, там происходит верификация и выдача биометрических загранпаспортов», - добавил он.

Как ранее сообщалось, 9 апреля сайт государственной компании «Документ» прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

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