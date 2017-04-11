Премьер-министр назвал временные рамки реализации пяти основных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за внедрение пяти основных реформ до середины июля 2017 года. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.
«Я бы хотел, чтобы мы провели эти реформы до середины июля», - заявил В.Гройсман.
По его словам, необходимо воплотить изменения в пенсионной системе, ввести масштабную открытую продажу государственной собственности, которая не имеет стратегического характера, сформировать на Украине настоящий фермерский класс благодаря земельной реформе, а также провести существенные изменения в сферах здравоохранения и образования.
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