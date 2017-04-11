Сегодня 11 апреля 2017 года, 15:38

В Киеве ежедневно проводятся следственные действия по делу о расстреле Майдана, - ГПУ

В центре Киева ежедневно проводятся следственные эксперименты по делу о расстреле Майдана зимой 2014 года. Об этом рассказал начальник Департамента по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«В первую очередь, по видеозаписям проводятся (следственные эксперименты, - ред.), это уже неделю идет, и фактически ежедневно это будет происходить. Берут участие представители адвокатов и представители подозреваемых, следователи, прокуроры и так далее», - сообщил С.Горбатюк.

По его словам, суд обязал прокуроров провести новые следственные действия в связи с появлением новых видеозаписей. Он также отметил, что некоторые события восстанавливаются с участием потерпевших, после чего определяют все направления на местности.