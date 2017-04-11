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Сегодня 11 апреля 2017 года, 14:07

Дело Януковича назначено к рассмотрению в Оболонском райсуде г.Киева

Дело (756/4855/17) о государственной измене бывшего Президента Украины Виктора Януковича прошло распределение автоматизированной системой суда и назначено к рассмотрению.

Так, согласно информации, содержащейся на официальном веб-портале Судебной власти Украины, председательствующим судьей в деле Януковича будет Владислав Девятко, он же выступит судьей-докладчиком. Судьями-участниками коллегии станут Дмитрий Камбулов и Максим Титов.

Состав судей по делу о госизмене В.Януковича был назначен 10 апреля 2017 года.

Как ранее сообщала «ЮП», вчера дело бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, поступило из Апелляционного суда г. Киева в Оболонский районный суд г.Киева.