Спикер паламента положительно оценил работу правительства

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий положительно оценил работу правительства. Об этом он заявил в комментарии журналистам.
«Я оцениваю работу правительства очень положительно. Я считаю, что правительство Владимира Гройсмана не исчерпало свой потенциал», - отметил руководитель парламента.
На вопрос журналистов о возможных кадровых изменений спикер ответил: «Если правительство будет к нам обращаться, мы рассмотрим».
Напомним, на этой неделе исполнится год со дня назначения премьер-министра Владимира Гройсмана на должность и, соответственно, завершается годичный иммунитет.
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