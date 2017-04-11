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Сегодня 11 апреля 2017 года, 14:07

Спикер паламента положительно оценил работу правительства

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий положительно оценил работу правительства. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

«Я оцениваю работу правительства очень положительно. Я считаю, что правительство Владимира Гройсмана не исчерпало свой потенциал», - отметил руководитель парламента.

На вопрос журналистов о возможных кадровых изменений спикер ответил: «Если правительство будет к нам обращаться, мы рассмотрим».

Напомним, на этой неделе исполнится год со дня назначения премьер-министра Владимира Гройсмана на должность и, соответственно, завершается годичный иммунитет.