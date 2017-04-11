Сегодня 11 апреля 2017 года, 14:07

В НАПК разъяснили порядок заполнения деклараций помощниками судей

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции разъяснили порядок заполнения деклараций помощниками судей. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко обратилась с письмом к Национальному агентству по предупреждению коррупции, в котором просила выразить позицию НАПК о необходимости заполнения электронной декларации, в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», работниками патронатной службы, в частности помощниками судей, которые потеряли статус государственного служащего и относятся ли они к категории субъектов декларирования. Обращение к Национальному агентства по предупреждению коррупции обусловлено, в свою очередь, многочисленными обращениями в Совет судей Украины от судов по обязательному заполнению помощниками судей деклараций в связи с тем, что со вступлением в силу Закона Украины «О государственной службе» от 10 января 2015 года №889-VIII, помощники судей потеряли статус государственных служащих, а их должности отнесены к должностям патронатной службы.

6 апреля из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции поступило письмо, подписанное заместителем Председателя Русланом Радецким, в котором указано, что «помощники судей не могут считаться должностными или служебными лицами других государственных органов в понимании подпункта» и «пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Украины «О государственной службе». В то же время, НАПК отмечает, что «в соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 45 Закона, лица, прекратившие свою деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, обязаны на следующий год после прекращения деятельности подавать в установленном порядке декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год».