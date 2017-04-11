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ДТЭК Энерго направил в РФ официальное уведомление об инвестиционном споре в отношении крымских активов компании

11 апреля 2017 года Источник:Корреспондент

Энергохолдинг ДТЭК, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметове, начал процедуру разрешения инвестиционного спора с Россией в отношении активов компании, контроль над которыми был утрачен в результате аннексии Крыма. Убытки оцениваются более чем в 500 млн долларов, сообщает пресс-служба компании.

«Данный спор вызван национализацией инвестиций компании на территории Крыма. В случае, если спор не будет разрешен путем переговоров, ДТЭК Крымэнерго намерено передать его на рассмотрение в международный арбитраж. Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить более 500 млн долларов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента незаконного захвата ДТЭК Крымэнерго, проводилось активное восстановление документов, формирование доказательной базы и разработка юридической стратегии.

«Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес Российской Федерации официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией», - заявил и. о. гендиректора ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

ДТЭК Крымэнерго был крупнейшим поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на территории полуострова.

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