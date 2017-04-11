КМУ хочет с октября отменить налогообложение пенсий

В рамках проведения пенсионной реформы на Украине правительство собирается с 1 октября отменить налогообложение пенсий, которые получают работающие пенсионеры. Как заявил на итоговой пресс-конференции премьер-министр Владимир Гройсман, Кабмин внесет соответствующие предложения в парламент и надеется на поддержку депутатского корпуса.
Премьер также отметил, что анонсированное ранее повышение пенсий с 1 октября коснется 5,6 млн украинских пенсионеров.
В.Гройсман уточнил, что правительство предлагает пенсионную реформу, которая позволит повысить пенсии для 1,3 млн украинцев на 200 грн, 1,2 млн — от 200 до 500 грн, для 1,9 млн — от 500 до 1 000 грн, для 1,1 млн — свыше 1 000 грн.
Всего, по словам премьера, за счет индексации пенсии увеличатся у 9 млн пенсионеров из 12 млн.
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