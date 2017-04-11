Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 апреля 2017 года, 12:36

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Кандидаты в частные исполнители подали иск против Минюста

11 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Кандидаты в частные исполнители подали в Окружной административный суд Киева иск против Министерства юстиции Украины. Иск подан управляющим партнером Адвокатского объединения «Юридическая фирма «Ario» Алексеем Воронько, а также Павлом Коцюбинским. Сейчас Алексей Воронько и Павел Коцюбинский - кандидаты в частные исполнители. Они были зачислены слушателями второго и третьего потока учебных курсов по обучению в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

«Мы считаем, что Министерство юстиции Украины нарушило сразу три (1, 8 и 19) статьи Конституции Украины, статьи 2 и 15 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти», и 7 статей (17, 19, 21, 22, 23, 26 и 34) Закона Украины «Про органы и лица, осуществляющие принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», - уточнил Павел Коцюбинский.

Будущие частные исполнители объясняют, что по их мнению, Минюст совершил нарушение закона, принимая два приказа:

1. Приказ №3053/5 от 25.10.2016 (далее - Приказ 1), зарегистрирован в Минюсте 7 ноября 2016 по №1445/29575, которым утвержден Порядок допуска к профессии частного исполнителя (далее - Порядок).

2. Приказ №3238/5 от 15.11.2016 (далее - Приказ 2), зарегистрирован в Минюсте 16 ноября 2016 по №1487/29617, которым утверждено Положение об офисе частного исполнителя (далее - Положение).

«Авторы реформы исполнительной службы ставили цель создать такую систему отбора кандидатов в частные исполнители, которая бы максимально исключала коррупционный фактор. Именно поэтому в Законе "Про органы и лица, осуществляющие принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" четко прописано, что квалификационный экзамен для будущих исполнителей проводится путем АВТОМАТИЗИРОВАННОГО анонимного тестирования лица, выявившего намерение осуществлять деятельность частного исполнителя. Такое тестирование необходимо, чтобы исключить человеческий фактор. Но чиновники исказили идею, заложенную в Законе. И сами себе позволили по сути «в ручном режиме» определять, кому быть частным исполнителем, а кому – нет», - заявляет Алексей Воронько.

«Чиновники Минюста добавили к тестовым заданиям - практическое задание: предоставление обстоятельного ответа и при необходимости составление проекта процессуального документа. При этом оценивать выполнение практического задания будет (в отличие от тестовых заданий) не автоматизированная система, а Квалификационная комиссия Минюста. Это является прямым коррупционным риском», - объясняет Павел Коцюбинский.

Воронько и Коцюбинский в своем иске утверждают, что введением на квалификационном экзамене блока вопросов, которые не являются автоматизированным анонимным тестированием - Минюст вышел за пределы предоставленных Законом полномочий, и при этом нарушил принцип отсутствия субъективного фактора в оценке знаний слушателей.

Кроме этого, по мнению истцов, Минюст ввел еще одну преграду для будущих частных исполнителей, превысив свои полномочия. Речь идет о проверке офиса будущих частных исполнителей.

«Минюст, таким образом, выписал Положение про офис частного исполнителя, что превратил проверку офиса еще неработающего исполнителя в инструмент влияния. Теперь это фактически «билет», по которому чиновники будут решать, пускать или не пускать того или иного кандидата к профессии. И все это - несмотря на то, что Закон четко говорит: проверять можно только УЖЕ РАБОТАЮЩИХ частных исполнителей», - объясняет Алексей Воронько.

В то же время, Алексей Воронько и Павел Коцюбинский заявили, что готовы отозвать свой иск - если Минюст учтет изложенные замечания и приведет свои приказы в соответствии с Законом.

Истцы считают, что для обеспечения объективного допуска кандидатов к профессии частных исполнителей Минюстом может быть применена уже работающая длительное время система допуска к профессии частных нотариусов в части практического задания. Ведь действительно, проверка практических знаний и навыков является необходимым этапом отбора.

Отметим, Окружной административный суд Киева принял иск Алексея Воронько и Павла Коцюбинского к рассмотрению и назначил рассмотрение дела на 2 августа 2017, 9-00.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом