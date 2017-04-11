Сегодня 11 апреля 2017 года, 12:36

Кандидаты в частные исполнители подали иск против Минюста

Кандидаты в частные исполнители подали в Окружной административный суд Киева иск против Министерства юстиции Украины. Иск подан управляющим партнером Адвокатского объединения «Юридическая фирма «Ario» Алексеем Воронько, а также Павлом Коцюбинским. Сейчас Алексей Воронько и Павел Коцюбинский - кандидаты в частные исполнители. Они были зачислены слушателями второго и третьего потока учебных курсов по обучению в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

«Мы считаем, что Министерство юстиции Украины нарушило сразу три (1, 8 и 19) статьи Конституции Украины, статьи 2 и 15 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти», и 7 статей (17, 19, 21, 22, 23, 26 и 34) Закона Украины «Про органы и лица, осуществляющие принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», - уточнил Павел Коцюбинский.

Будущие частные исполнители объясняют, что по их мнению, Минюст совершил нарушение закона, принимая два приказа:

1. Приказ №3053/5 от 25.10.2016 (далее - Приказ 1), зарегистрирован в Минюсте 7 ноября 2016 по №1445/29575, которым утвержден Порядок допуска к профессии частного исполнителя (далее - Порядок).

2. Приказ №3238/5 от 15.11.2016 (далее - Приказ 2), зарегистрирован в Минюсте 16 ноября 2016 по №1487/29617, которым утверждено Положение об офисе частного исполнителя (далее - Положение).

«Авторы реформы исполнительной службы ставили цель создать такую систему отбора кандидатов в частные исполнители, которая бы максимально исключала коррупционный фактор. Именно поэтому в Законе "Про органы и лица, осуществляющие принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" четко прописано, что квалификационный экзамен для будущих исполнителей проводится путем АВТОМАТИЗИРОВАННОГО анонимного тестирования лица, выявившего намерение осуществлять деятельность частного исполнителя. Такое тестирование необходимо, чтобы исключить человеческий фактор. Но чиновники исказили идею, заложенную в Законе. И сами себе позволили по сути «в ручном режиме» определять, кому быть частным исполнителем, а кому – нет», - заявляет Алексей Воронько.

«Чиновники Минюста добавили к тестовым заданиям - практическое задание: предоставление обстоятельного ответа и при необходимости составление проекта процессуального документа. При этом оценивать выполнение практического задания будет (в отличие от тестовых заданий) не автоматизированная система, а Квалификационная комиссия Минюста. Это является прямым коррупционным риском», - объясняет Павел Коцюбинский.

Воронько и Коцюбинский в своем иске утверждают, что введением на квалификационном экзамене блока вопросов, которые не являются автоматизированным анонимным тестированием - Минюст вышел за пределы предоставленных Законом полномочий, и при этом нарушил принцип отсутствия субъективного фактора в оценке знаний слушателей.

Кроме этого, по мнению истцов, Минюст ввел еще одну преграду для будущих частных исполнителей, превысив свои полномочия. Речь идет о проверке офиса будущих частных исполнителей.

«Минюст, таким образом, выписал Положение про офис частного исполнителя, что превратил проверку офиса еще неработающего исполнителя в инструмент влияния. Теперь это фактически «билет», по которому чиновники будут решать, пускать или не пускать того или иного кандидата к профессии. И все это - несмотря на то, что Закон четко говорит: проверять можно только УЖЕ РАБОТАЮЩИХ частных исполнителей», - объясняет Алексей Воронько.

В то же время, Алексей Воронько и Павел Коцюбинский заявили, что готовы отозвать свой иск - если Минюст учтет изложенные замечания и приведет свои приказы в соответствии с Законом.

Истцы считают, что для обеспечения объективного допуска кандидатов к профессии частных исполнителей Минюстом может быть применена уже работающая длительное время система допуска к профессии частных нотариусов в части практического задания. Ведь действительно, проверка практических знаний и навыков является необходимым этапом отбора.

Отметим, Окружной административный суд Киева принял иск Алексея Воронько и Павла Коцюбинского к рассмотрению и назначил рассмотрение дела на 2 августа 2017, 9-00.