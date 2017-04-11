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24 мая 2017 года эксперты обсудят наиболее эффективные методы поиска и возврата активов

Найти и вернуть – наиболее болезненные аспекты вопроса поиска активов. Участники нового мероприятия издательства «Юридическая практика» – Форума по розыску активов – расскажут о последних тенденциях в сфере поиска активов, как на территории Украины, так и за ее пределами. Ведь, как известно, выигранный суд по взысканию задолженности – только часть победы, основной проблемой остается реальное исполнение решения суда.

В рамках Форума представители органов власти, судебной системы и бизнеса обсудят как юристы могут помочь государству вернуть выведенные активы, предложат свои стратегии и тактики трансграничного розыска активов. Международные эксперты расскажут как работает финансовая разведка, а представители служб безопасности ознакомят с современными стандартами кибербезопасности. Также представители бизнеса поделятся своими успешными историями поиска «спрятанных» активов должника.

Дата проведения: 24 мая 2017 года

Время проведения: 09:00-18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул.Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: Spenser & Kauffmann

Программа и регистрация доступны по ссылке.

До 23 апреля действует период early booking на участие в Форуме!

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %!

Контактные лица:

Наталия Булко, оплата участия

(044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua

Марина Сидорчук, ивент-менеджер

(096) 735-84-93, m.sydorchuk@pravo.ua

Дарья Сваткова, координатор форума

(096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua