Найти и вернуть – наиболее болезненные аспекты вопроса поиска активов. Участники нового мероприятия издательства «Юридическая практика» – Форума по розыску активов – расскажут о последних тенденциях в сфере поиска активов, как на территории Украины, так и за ее пределами. Ведь, как известно, выигранный суд по взысканию задолженности – только часть победы, основной проблемой остается реальное исполнение решения суда.
В рамках Форума представители органов власти, судебной системы и бизнеса обсудят как юристы могут помочь государству вернуть выведенные активы, предложат свои стратегии и тактики трансграничного розыска активов. Международные эксперты расскажут как работает финансовая разведка, а представители служб безопасности ознакомят с современными стандартами кибербезопасности. Также представители бизнеса поделятся своими успешными историями поиска «спрятанных» активов должника.
Дата проведения: 24 мая 2017 года
Время проведения: 09:00-18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул.Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: Spenser & Kauffmann
Программа и регистрация доступны по ссылке.
До 23 апреля действует период early booking на участие в Форуме!
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %!
Контактные лица:
Наталия Булко, оплата участия
(044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua
Марина Сидорчук, ивент-менеджер
(096) 735-84-93, m.sydorchuk@pravo.ua
Дарья Сваткова, координатор форума
(096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua
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