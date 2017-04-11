Отставка не поможет В.Гонтаревой уйти от ответственности, – прокурор

Органами прокуратуры собрано достаточно доказательной базы для привлечения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к уголовной ответственности. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.
«Я уверен, что она не избежит ответственности перед украинским народом. Есть версия, что некоторые представители украинского политикума считают, что освобождение В.Гонтаревой выведет ее из активной фазы политики, поэтому все забудут, что она наделала и она (Гонтарева – ред.) как-то сможет избежать ответственности. Но я лично буду инициировать в правоохранительных структурах ускорение расследования всех дел, связанных с В.Гонтаревой», – заявил В.Куценко.
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