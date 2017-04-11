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Сегодня 11 апреля 2017 года, 11:05

Число казней в мире снизилось на 37%

Число казней в мире в 2016 году снизилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит в своем отчете организация Amnesty International.

Всего в 2016 году зафиксировано 1 тыс. 32 случая смертной казни в мире, в прошлом — 1 тыс. 634 случая.

Наибольшее число казней пришлось на такие страны, как Китай, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан. Однако подсчеты осложняются тем, что Китай не публикует официальную статистику.

США, как отмечается, впервые не вошли в пятерку стран с наибольшим числом казней, а их число в стране стало наименьшим с 1991 года.

Публичные казни, согласно отчету, проводятся только в Иране и Северной Корее.