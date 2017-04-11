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В правительстве могут создать еще одно министерство

11 апреля 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко дал поручение разработать концепцию Министерства по вопросам ветеранов. Идею создания нового министерства на заседании фракции БПП озвучил народный депутат Александр Третьяков.

«Я специально изучала и позитивный, и негативный опыт США, Ирландии и Сербии по работе с ветеранами. Мы, в отличие от этих стран, еще не столкнулись с реальными последствиями, которые начинают наиболее активно нарастать после окончания войн и требуют огромной, системной государственной подготовки. Поддержка ветеранов и их семей, а также семей погибших - задача очень важная, поэтому я поддерживаю идею создание такого министерства», - рассказала О.Богомолец.

По ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман, который также присутствовал на заседании фракции, идею создания нового министерства не поддержал из-за дополнительных расходов на инфраструктуру. «Это же нужно будет новое помещение, служебные машины», - отметила нардеп.

Тем не менее, как говорит г-жа Богомолец, Президент дал поручение профильному комитету Верховного Совета разработать концепцию данного министерства. После, будут проводить обсуждения на эту тему.

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