В правительстве могут создать еще одно министерство

Президент Петр Порошенко дал поручение разработать концепцию Министерства по вопросам ветеранов. Идею создания нового министерства на заседании фракции БПП озвучил народный депутат Александр Третьяков.
«Я специально изучала и позитивный, и негативный опыт США, Ирландии и Сербии по работе с ветеранами. Мы, в отличие от этих стран, еще не столкнулись с реальными последствиями, которые начинают наиболее активно нарастать после окончания войн и требуют огромной, системной государственной подготовки. Поддержка ветеранов и их семей, а также семей погибших - задача очень важная, поэтому я поддерживаю идею создание такого министерства», - рассказала О.Богомолец.
По ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман, который также присутствовал на заседании фракции, идею создания нового министерства не поддержал из-за дополнительных расходов на инфраструктуру. «Это же нужно будет новое помещение, служебные машины», - отметила нардеп.
Тем не менее, как говорит г-жа Богомолец, Президент дал поручение профильному комитету Верховного Совета разработать концепцию данного министерства. После, будут проводить обсуждения на эту тему.
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