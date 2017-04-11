Сегодня 11 апреля 2017 года, 11:05

19 апреля Гаагский суд представит первое решение по делу «Украина против России»

19 апреля будет официально обнародовано решение Международного суда ООН о временных (обеспечительных) мерах по иску к Российской федерации из-за нарушения ею двух конвенций ООН. Эта дата указана в официальном сообщении на сайте суда.

«Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, представит свое постановление относительно просьбы Украины о временных мерах по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»», - говорится в сообщении.

Открытое заседание суда начнется в 16.00 по киевскому времени.

Это решение не будет окончательным и не связано с рассмотрением данного дела по существу, однако, по расчетам Киева, станет важным звеном для юридического противодействия РФ.

Украина просит, чтобы суд наложил на РФ официальный запрет на военную поддержку боевиков на Донбассе; приказал возобновили деятельность Меджлиса, прекратить дискриминацию крымскотатарского и украинского национальных меньшинств в Крыму и тому подобное.