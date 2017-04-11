Редакция газеты «Юридическая практика» совместно с юридической фирмой Aequo организовывает круглый стол «M&A в Украине: индикаторы роста». Мероприятие пройдет 13 апреля в отеле Hilton. Начало регистрации – 09-30.
В рамках мероприятия состоится презентация итогов комплексного исследования украинского рынка M&A 2016 — совместного проекта специализированного авторитетного информационно-аналитического ресурса Mergermarket (Великобритания) и юридической фирмы Aequo.
СПИКЕРЫ:
· Игорь БИЛОУС, председатель Фонда государственного имущества Украины;
· Юлия КОВАЛИВ, руководитель офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины;
· Юрий ТЕРЕНТЬЕВ, председатель Антимонопольного комитета Украины;
· Оляна ГОРДИЕНКО, директор по управлению ЕБРР;
· Денис ЛЫСЕНКО, управляющий партнер AEQUO;
· Анна БАБИЧ, партнер, руководитель практики корпоративного права/M&A AEQUO.
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
· основные тренды на украинском рынке M&A 2016 года: знаковые сделки и ожидания инвесторов
· экономические и правовые предпосылки активизации рынка M&A на Украине
· роль Национального инвестиционного совета. Что говорят о нас инвесторы
· ЕБРР как активный участник М&A рынка на Украине – планы и перспективы
· M&A с украинским элементом: новая «концентрационная» практика АМКУ
· перспективы большой приватизации
· мероприятия, повышающие инвестиционную привлекательность государства
· прогнозы на 2017 год: законодательный бэкграунд, основные сферы активности, портрет инвестора
К участию приглашаются собственники, топ-менеджеры, руководители юридических департаментов крупных украинских и международных компаний. Количество мест ограничено.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
Регистрация по ссылке до 12 апреля 2017 года.
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