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13 апреля в Киеве состоится круглый стол «M&A в Украине: индикаторы роста»

11 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Редакция газеты «Юридическая практика» совместно с юридической фирмой Aequo организовывает круглый стол «M&A в Украине: индикаторы роста». Мероприятие пройдет 13 апреля в отеле Hilton. Начало регистрации – 09-30.

В рамках мероприятия состоится презентация итогов комплексного исследования украинского рынка M&A 2016 — совместного проекта специализированного авторитетного информационно-аналитического ресурса Mergermarket (Великобритания) и юридической фирмы Aequo.

СПИКЕРЫ:

· Игорь БИЛОУС, председатель Фонда государственного имущества Украины;

· Юлия КОВАЛИВ, руководитель офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины;

· Юрий ТЕРЕНТЬЕВ, председатель Антимонопольного комитета Украины;

· Оляна ГОРДИЕНКО, директор по управлению ЕБРР;

· Денис ЛЫСЕНКО, управляющий партнер AEQUO;

· Анна БАБИЧ, партнер, руководитель практики корпоративного права/M&A AEQUO.

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

· основные тренды на украинском рынке M&A 2016 года: знаковые сделки и ожидания инвесторов

· экономические и правовые предпосылки активизации рынка M&A на Украине

· роль Национального инвестиционного совета. Что говорят о нас инвесторы

· ЕБРР как активный участник М&A рынка на Украине – планы и перспективы

· M&A с украинским элементом: новая «концентрационная» практика АМКУ

· перспективы большой приватизации

· мероприятия, повышающие инвестиционную привлекательность государства

· прогнозы на 2017 год: законодательный бэкграунд, основные сферы активности, портрет инвестора

К участию приглашаются собственники, топ-менеджеры, руководители юридических департаментов крупных украинских и международных компаний. Количество мест ограничено.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Регистрация по ссылке до 12 апреля 2017 года.

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