Сегодня 11 апреля 2017 года, 11:05

В бюджет Украины с начала года вернули только 5 тыс. гривен по коррупционным делам

На Украине по состоянию на 1 марта с начала 2017 года в специальный фонд госбюджета вернули 5,1 тыс. гривен, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения.

Соответствующая информация содержится в отчете Госказначейства за январь-февраль.

Сообщается, что до конца года правительство надеется вернуть 11,5 млрд гривен, конфискованных у коррупционеров. В то же время за 2016 год удалось вернуть в бюджет только 164,9 тыс. гривен из 7,7 млрд гривен. Кроме того, сообщается, что в 2015 году из 0,5 млрд гривен украденных активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. гривен.

Напомним, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины заявляла, что бывший президент Виктор Янукович и его окружение “отмыли” более 200 млрд гривен. По результатам расследований Госфинмониторингом заблокированы на счетах физических и юридических лиц имеющих связь с экс-президентом и бывшими его соратниками, средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов.