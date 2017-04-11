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Земельная реформа создаст крепкий фермерский класс, - премьер-министр

11 апреля 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Земельная реформа в варианте, предложенном правительством, обеспечит построение на Украине крепкого фермерского класса, что будет способствовать производству конкурентного национального продукта и привлечению дополнительных инвестиций в рост страны. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время выступления на II Украинском форуме бизнеса, который прошел в Киеве.

Говоря о запланированной земельной реформе, Премьер-министр подчеркнул, что Правительство нашло формулу, каким образом запустить оборот земель на Украине.

«Наша позиция, позиция Правительства заключается в том, что этот оборот (земель) возможно запустить на первом этапе только между физическими лицами, которые являются украинцами, в рамках ограничений не более 200 га для одного лица. Мы должны отстранить от этого процесса крупные агрохолдинги и не позволить никому приватизировать украинскую землю в том формате, как кто-то хотел это делать несколько лет назад», - подчеркнул он.

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