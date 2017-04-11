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Суд отменил решение об избрании руководителей Госгеонедр Украины

11 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Окружной административный суд г.Киева отменил решение об избрании первого заместителя и заместителя председателя Госгеонедр Украины. На руководящие должности претендовали Николай Фощий и Олег Кирилюк.

Суд признал, что во время тестирования кандидатов на посты комиссия позволяла им пользоваться электронными гаджетами и даже выходить из аудитории.

Это уже второй суд, который признал результаты конкурса на замещение руководящих должностей в Госгеонедра незаконными. Ранее их отменил Днепропетровский окружной суд.

Конкурсная комиссия не соблюдала процедуры тестирования и грубо нарушила принцип законности и равенства доступа к государственной службе, говорится в постановлении суда.

Члены комиссии не только не обращали внимания на выступления претендентов на высокие посты, но и общались с неустановленными лицами по телефону, получали и печатали сообщения на своих телефонах, а также оставляли аудиторию во время докладов, свидетельствует постановление суда.

Кроме того, в результате исследования видеоматериалов с заседания конкурсной комиссии судом было установлено, что в ходе проведения тестирования присутствовало меньшее количество членов комиссии, чем это предусмотрено законом. А это означает отсутствие кворума при принятии решений.

Также во время выполнения задач и тестирования комиссия разрешила кандидатам на руководящие должности пользоваться телефонами, общаться между собой, фотографировать монитор компьютера и выходить из аудитории.

Однако, как указано в постановлении суда, во время проведения тестирования его участникам строго запрещено пользоваться дополнительными электронными приборами, учебниками, учебными пособиями и другими материалами, а также общаться между собой. В случае нарушения этих требований комиссия должна немедленно отстранить кандидата от конкурса.

Напомним, что победителем конкурса на должность первого заместителя председателя Госгеонедр Украины комиссия признала Николая Фощия, чиновника с репутацией коррупционера. Против чиновника возбуждено уголовное дело за доведение до банкротства госпредприятия «Южукргеология» и необоснованную невыплату зарплаты его работникам.

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