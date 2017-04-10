И.Билоус подтвердил свою отставку с должности председателя Фонда госимущества

Игорь Билоус подтвердил свою отставку с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них - в Фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена. Спасибо всем, кто работал рядом», - написал И.Билоус.
«Горжусь, что наша команда смогла сделать процесс приватизации на Украине более прозрачной и простой. Разработанный нами законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации из политической в экономическую плоскость. Мы начали эту реформу, продолжат ее другие», - отметил бывший глава ФГИ.
По словам г-на Билоуса, после увольнения он намерен некоторое время провести с семьей, а после этого вернуться к инвестиционно-банковской деятельности.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: