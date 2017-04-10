Сегодня 10 апреля 2017 года, 18:25

И.Билоус подтвердил свою отставку с должности председателя Фонда госимущества

Игорь Билоус подтвердил свою отставку с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них - в Фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена. Спасибо всем, кто работал рядом», - написал И.Билоус.

«Горжусь, что наша команда смогла сделать процесс приватизации на Украине более прозрачной и простой. Разработанный нами законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации из политической в экономическую плоскость. Мы начали эту реформу, продолжат ее другие», - отметил бывший глава ФГИ.

По словам г-на Билоуса, после увольнения он намерен некоторое время провести с семьей, а после этого вернуться к инвестиционно-банковской деятельности.