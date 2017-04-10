В Молдове запустили систему электронных закупок ProZorro

В Молдове в тестовом режиме заработала система электронных закупок M-Tender, которая создана на базе украинской системы ProZorro. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
По словам замминистра, публичные закупки в Молдове заработали после многих месяцев переговоров, тренингов и внедрения системы.
«Коллеги взяли на вооружение наши принципы, код центральной базы данных и доработали некоторые моменты под свои нужды. Теперь «все видят все», «золотой треугольник партнерства» и система ЦБД-площадки работает у соседей», — написал М.Нефедов.
В ближайшее время, по словам замминистра, появится публичный портал системы M-Tender.
По словам заместителя министра финансов Молдовы Юрия Чичибаба, к системе электронных закупок уже подключено 7 госструктур и уже проведено 13 государственных закупок, сообщает молдавское издание InfoMarket.
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