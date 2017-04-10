Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 апреля 2017 года, 18:25

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина оказалась на первом месте в рейтинге коррупции

10 апреля 2017 года Источник:УНИАН

Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки (EMEIA). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young.

51% респондентов, участвовавших в исследовании EY Fraud Survey, до сих пор считают проблему взяточничества и коррупции актуальной. 27% опрошенных заявляют, что в бизнес-среде их стран взяточничество является приемлемым средством для получения контрактов, включая 14% респондентов из Западной Европы. Среди 41 страны первое место занимает Украина – 88% респондентов ответили утвердительно. Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе.

Управляющий партнер компании EY в Украине Алексей Кредисов отмечает, что «отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в нашей стране, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм». Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта.

«Регуляторные нормы оказали положительное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний. При этом почти треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства», - говорится в сообщении.

Как видно в таблице, в 2015 году Украина в этом рейтинге была седьмой по уровню коррупции.

«Это очень тревожные показатели, на которые стоит обратить внимание политическому истеблишменту, и в частности, представителям законодательной, исполнительной и судебной власти Украины. Необходимы конкретные действия и показательные примеры личной ответственности на самом высоком уровне», - говорит А.Кредисов.

В исследовании приняли участие 4100 представителей крупных компаний из 41 страны. Интервью проводились на родных языках респондентов в режиме онлайн либо при личных встречах. Среди респондентов – члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена, а также другие сотрудники, представляющие компании разных размеров и из разных отраслей. Исследование проводилось на территории Украины, где было опрошено 100 сотрудников компаний.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

да 10 апреля 2017 года 18:10 #

"шо ж такое"? Боремся, боремся, а воз обратно покатился. Компании, наверное, не те опрашивали.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом