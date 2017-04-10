Сегодня 10 апреля 2017 года, 16:54

Депутаты предложили закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на Украине

Группа народных депутатов предлагает Верховному совету закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на Украине. Соответствующий законопроект №6315 «О статусе крымскотатарского народа на Украине» зарегистрирован на сайте парламента 7 апреля.

«Предусмотренное законопроектом определение политического статуса Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии крымско-татарского народа, созданной в границах территории Крымского полуострова в составе суверенного и независимого украинского государства, наконец, исправит правовой нонсенс, который был создан в феврале 1991 года с созданием автономии Крыма по территориальному признаку и при полном игнорировании права на самоопределение коренного народа полу острова», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается также, что принятие данного законопроекта «кардинально усилит позиции Украины на международном уровне в вопросах деоккупации Крыма, коренной народ которого реализует свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права и в составе суверенной и независимой Украины».