Депутаты предложили закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на Украине

Группа народных депутатов предлагает Верховному совету закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на Украине. Соответствующий законопроект №6315 «О статусе крымскотатарского народа на Украине» зарегистрирован на сайте парламента 7 апреля.
«Предусмотренное законопроектом определение политического статуса Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии крымско-татарского народа, созданной в границах территории Крымского полуострова в составе суверенного и независимого украинского государства, наконец, исправит правовой нонсенс, который был создан в феврале 1991 года с созданием автономии Крыма по территориальному признаку и при полном игнорировании права на самоопределение коренного народа полу острова», - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается также, что принятие данного законопроекта «кардинально усилит позиции Украины на международном уровне в вопросах деоккупации Крыма, коренной народ которого реализует свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права и в составе суверенной и независимой Украины».
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