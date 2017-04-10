Сегодня 10 апреля 2017 года, 16:54

Банки имеют достаточный ресурс для полномасштабного кредитования, - председатель НБУ

Погашение банками кредитов рефинансирования свидетельствует о позитивной тенденции. Украинские банки имеют финансовые ресурсы для начала полномасштабного кредитования. Об этом сегодня на брифинге заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«В украинских банках имеются финансовые ресурсы для начала полномасштабного восстановления кредитования, а это более 100 млрд гривен и 5 млрд долларов свободной ликвидности», – заявила В.Гонтарева.

По ее словам, погашение задолженности банков по кредитам рефинансирования свидетельствует о решении системных проблем прошлого. Напомним, сегодня Гонтарева заявила, что Национальний банк не будет менять своей политики в ближайшее время, несмотря на ее отставку. При этом глава НБУ подчеркнула, что Национальный банк Украины должен оставаться независимым органом и любое давление на Нацбанк недопустимо.