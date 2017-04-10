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Сегодня 10 апреля 2017 года, 16:54

Правительство объявило конкурс на должность еще одного члена набсовета «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии и поручил ей провести конкурс на должность одного независимого члена наблюдательного совета Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в постановлении правительства «Вопросы формирования наблюдательного совета Публичного акционерного общества «НАК «Нафтогаз Украины», которое опубликовано в газете «Урядовый курьер».

«Объявить конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета… Создать комиссию для конкурсного отбора независимого члена наблюдательного совета «НАК «Нафтогаз Украины»», - говорится в документе.

В состав конкурсной комиссии вошли государственный секретарь КМУ, госсекретарь Минэкономразвития, директор Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью и директор юридического департамента Секретариата Кабинета министров, а также первые заместители министра энергетики, министра финансов и министра юстиции.