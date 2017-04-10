Сегодня 10 апреля 2017 года, 16:54

Завтра дело Януковича должно поступить в Оболонский райсуд Киева, - СМИ

Оболонский районный суд г.Киева ожидает поступления дела бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из Апелляционного суда 11 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

«Мы связывались с Апелляционным судом и нам сообщили, что вся корреспонденция вместе с делами передается по вторникам. В связи с этим мы ожидаем дело Януковича завтра», - сказала она.

Оболонский суд прогнозирует, что 11 апреля во второй половине дня дело В.Януковича будет распределено автоматизированной системой суда и назначено к рассмотрению.