Завтра дело Януковича должно поступить в Оболонский райсуд Киева, - СМИ

Оболонский районный суд г.Киева ожидает поступления дела бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из Апелляционного суда 11 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
«Мы связывались с Апелляционным судом и нам сообщили, что вся корреспонденция вместе с делами передается по вторникам. В связи с этим мы ожидаем дело Януковича завтра», - сказала она.
Оболонский суд прогнозирует, что 11 апреля во второй половине дня дело В.Януковича будет распределено автоматизированной системой суда и назначено к рассмотрению.
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