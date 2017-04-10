Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 апреля 2017 года, 15:23

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

К середине лета парламент проголосует пенсионную реформу, - озвучил ожидания правительства В.Гройсман

10 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Правительство ожидает, что Верховный Совет Украины поддержит пенсионную реформу к середине лета этого года. Об этом в ходе телефонного общения с гражданами заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.

«Мы готовим изменения в пенсионное законодательство, которые должны привести к тому, чтобы повысить достаточно существенно пенсии. Мы считаем, что мы 1 октября должны выйти на то, чтобы начислять людям пенсии по-новому. Единственное - нам нужно, чтобы нас поддержал парламент, мы сейчас над этим работаем. Думаем, что к середине лета они нас должны поддержать», - сказал В.Гройсман.

По его словам, пенсионная реформа будет системной и выплаты будут начисляться, исходя из стажа и отчислений, которые граждане сделали.

При этом, по словам Премьера такой подход позволит «существенно увеличить» пенсии украинцам.

В.Гройсман напомнил, что правительство планирует проведение пенсионной реформы этого года, что позволит повысить пенсии на Украине уже с 1 октября.

Напомним, по словам В.Гройсмана, правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры для выстраивания справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом