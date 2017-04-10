Сегодня 10 апреля 2017 года, 15:23

К середине лета парламент проголосует пенсионную реформу, - озвучил ожидания правительства В.Гройсман

Правительство ожидает, что Верховный Совет Украины поддержит пенсионную реформу к середине лета этого года. Об этом в ходе телефонного общения с гражданами заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.

«Мы готовим изменения в пенсионное законодательство, которые должны привести к тому, чтобы повысить достаточно существенно пенсии. Мы считаем, что мы 1 октября должны выйти на то, чтобы начислять людям пенсии по-новому. Единственное - нам нужно, чтобы нас поддержал парламент, мы сейчас над этим работаем. Думаем, что к середине лета они нас должны поддержать», - сказал В.Гройсман.

По его словам, пенсионная реформа будет системной и выплаты будут начисляться, исходя из стажа и отчислений, которые граждане сделали.

При этом, по словам Премьера такой подход позволит «существенно увеличить» пенсии украинцам.

В.Гройсман напомнил, что правительство планирует проведение пенсионной реформы этого года, что позволит повысить пенсии на Украине уже с 1 октября.

Напомним, по словам В.Гройсмана, правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры для выстраивания справедливой и бездефицитной пенсионной системы.