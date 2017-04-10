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В парламенте хотят раньше начинать рабочий день

10 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Верховному совету предложили рассмотреть вопрос о продлении рабочего дня депутатов на один час. С таким предложением выступил на согласительном совете в понедельник заместитель главы комитета по вопросам бюджета Виктор Кривенко.

«Надо думать над тем, чтобы продлить рабочий день, чтобы мы начинали в 9 утра (сейчас в 10:00 – ред.)», - заявил он, обращаясь к спикеру Андрею Парубию.

Также он напомнил, что депутаты уже подготовили два законопроекта относительно отмены перерыва в заседаниях парламента. Один из них – 2915 – уже готов к голосованию, второй – 6281 - еще не включен в повестку дня и по нему еще нет решения комитета.

«Любой работник может проработать 4 часа без перерыва, а не может проработать народный депутат», - упрекнул народных избранников А.Кривенко.

А.Парубий поддержал эти инициативы и назвал их «глобальными и правильными». Он выразил надежду, что во вторник законопроект № 6281 будет включен в повестку дня, и уже в четверг, 13 апреля, Верховный Совет будет голосовать оба документа.

Как сообщалось, 3 апреля Парубий предложил на уровне регламента Верховного Совета отменить перерыв с 12:00 до 12:30 в заседании парламента. 6 апреля он четыре раза ставил на голосование вопрос об отмене перерыва в утреннем заседании, но это предложение не нашло поддержки в сессионном зале.

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