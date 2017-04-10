Сегодня 10 апреля 2017 года, 13:52

Не пропустите «счастливый понедельник» для IV Международного налогового форума

Понедельники должны приносить только радость, поэтому предлагаем Вам присоединиться к участию в IV Международном налоговом форуме, который состоится 12 апреля 2017 года, на супервыгодных условиях!

Только сегодня — 10 апреля 2017 года — действуют единые условия участия в Форуме — 1000 грн при условии оплаты счета в тот же день.

Дата проведения: 12 апреля 2017 года

Время проведения: 9:00 – 18:30

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т. Шевченко/ул.Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: Международный правовой центр EUCON

Экспертный партнер: АО PwC Legal

На Форуме планируется обсудить реалии налоговой реформы, возможности консалтинга и планирования, уголовно-правовые аспекты, эксперты также поделятся секретами успешного решения налоговых споров. В Форуме примут участие представители Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Комитета Верховного Совета по вопросам налоговой и таможенной политики, ведущих юридических фирм, профильных ассоциаций, бизнеса.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины, участники смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Контакты:

Наталья Булко, продажа билетов (044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова, ивент-менеджер (097) 616-76-19, event@pravo.ua

Светлана Тарасова, координатор Форума (097) 395-94-41, s.tarasova@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства (096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua