Понедельники должны приносить только радость, поэтому предлагаем Вам присоединиться к участию в IV Международном налоговом форуме, который состоится 12 апреля 2017 года, на супервыгодных условиях!
Только сегодня — 10 апреля 2017 года — действуют единые условия участия в Форуме — 1000 грн при условии оплаты счета в тот же день.
Дата проведения: 12 апреля 2017 года
Время проведения: 9:00 – 18:30
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т. Шевченко/ул.Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: Международный правовой центр EUCON
Экспертный партнер: АО PwC Legal
На Форуме планируется обсудить реалии налоговой реформы, возможности консалтинга и планирования, уголовно-правовые аспекты, эксперты также поделятся секретами успешного решения налоговых споров. В Форуме примут участие представители Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Комитета Верховного Совета по вопросам налоговой и таможенной политики, ведущих юридических фирм, профильных ассоциаций, бизнеса.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины, участники смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Контакты:
Наталья Булко, продажа билетов (044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова, ивент-менеджер (097) 616-76-19, event@pravo.ua
Светлана Тарасова, координатор Форума (097) 395-94-41, s.tarasova@pravo.ua
Дарья Сваткова, по вопросам партнерства (096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua
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Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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