Сегодня 10 апреля 2017 года, 15:23

Миссия МВФ может начать работу в Киеве в мае

Миссия Международного валютного фонда для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины может начать работу в Киеве в мае. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Будет где-то в мае, а на следующей неделе я, Олег Чурий и Валерия Алексеевна едем в Вашингтон», - сказал он, отметив, что сейчас на Украине работает техническая миссия Фонда, а в мае должна быть миссия по пересмотру программы, итогом которой станет предоставление очередного транша.

Как сообщалось ранее, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов. 5 апреля Национальный банк Украины сообщил о получении очередного транша МВФ, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.