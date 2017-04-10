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Завтра депутаты рассмотрят законопроект о Конституционном суде

10 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Верховного совета Украины Андрей Парубий заявил, что парламент во вторник рассмотрит законопроект о Конституционном суде. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 10 апреля 2017 года, передает пресс-служба парламента. Спикер подчеркнул, что во вторник работа парламента начнется с рассмотрения блока законопроектов по правовой политике.

«Первым и главным, по моему мнению, является закон о Конституционном суде Украины, рассмотрение которого мы перенесли с прошлой недели», - сказал он.

По его словам, следующим во вторник предлагается рассмотреть блок вопросов аграрной политики – «на их важности настаивает профильный Комитет».

«В среду, традиционно, первым вопросом планируется рассмотреть проекты постановлений о ратификации документов. Также на среду предлагается блок вопросов, представленных комитетом по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, а также блок законопроектов по защите прав ребенка и законопроекты о правах внутренне перемещенных лиц», - отмечается в сообщении.

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