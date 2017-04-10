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Пенсионный фонд наполняется быстрее, чем планировалось, - вице-премьер-министр

10 апреля 2017 года Источник:Finance.Ua

За три месяца 2017 года наполнения Пенсионного фонда Украины увеличилось на 4 миллиарда гривен больше запланированного. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«За три отчетных месяца Пенсионный фонд получил примерно на 4 млрд грн больше средств, чем было нами запланировано. В целом динамика абсолютно положительная: решение об увеличении минимальной заработной платы в два раза является правильным и было четко просчитано. Поэтому с одной стороны, мы имеем абсолютно положительные сигналы и от экономики, и от местных бюджетов. Доходы местных бюджетов Пенсионного фонда резко возросли», – отметил П.Розенко.

При этом вице-премьер акцентировал, что по данным центров занятости, на сегодня количество безработных на Украине сократилось на 70 тысяч человек.

«Мы имеем примерно на 70 тысяч безработных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что экономическая ситуация в стране стала лучше, а значит, предприятия, учреждения, организации начали создавать новые рабочие места», – уточнил он.

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