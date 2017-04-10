Сегодня 10 апреля 2017 года, 13:52

До конца года около 5,4 млн украинцев будут иметь биометрические паспорта, - министр внутренних дел

До конца 2017 года около 5,4 млн украинцев будут иметь биометрические паспорта для заграничных поездок. Об этом в соцсети сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Всего на 07.04.2017 (с 01.01.2015) Государственной миграционной службой в стране выдано 3 025 129 биометрических паспортов для выезда за границу. В день выдается от 9 до 12 тысяч паспортов…До конца 2017 ГМС планирует выдать еще 2 400 000 новых биометрических паспортов. Исходя из расчетов на 01.01.2018 в обращении будет примерно 5,4 млн. биометрических паспортов», – отметил А.Аваков.

По его словам, на Украине загранпаспорта оформляют 630 подразделений ГМС, 26 паспортных сервисов и 18 центров предоставления административных услуг.

«Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но, уверен – мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители», – добавил Аваков.