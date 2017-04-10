Сбербанк России продал лизинговый бизнес на Украине - компанию «Сбербанк Лизинг Украина». Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц - физических лиц-предпринимателей.
20 марта в реестре была зарегистрирована смена собственников компании.
Новыми собственниками компании стали кипрская компания «Писиджи Файненс ЛТД» (PCG FINANCE LTD) и житель Золочева (Львовская область) Евгений Веничук.
Согласно информации из открытых источников, одним из директоров PCG FINANCE является Катерина Фрагкуди (Katerina Fragkoudi), также являющаяся директором компании Rosneft International Holdings Limited.
После смены владельца компания «Сбербанк Лизинг Украина» сменила название на «Центр финансового лизинга».
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