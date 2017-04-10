Сегодня 10 апреля 2017 года, 12:21

Судья Н.Чаус арестован до завершения экстрадиции на Украину, - СМИ

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявляет, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус будет находится под арестом до завершения экстрадиции на Украину.

«Вчера истек срок его ареста по нашему уголовному делу, и он был задержан по экстрадиционному запросу Украины», - сказал он.

По его словам, Н.Чаус арестован в рамках экстрадиции и будет находится под стражей до ее завершения.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов США. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана. 6 августа парламент дал согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Н.Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Н.Чауса из Молдовы.