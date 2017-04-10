НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг отменила решение о введении абонплаты за газ. Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания комиссии.
«Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом, о том, чтобы скачивать, провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было никакого повышения в результате этого решения... Наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться ни для одного украинца повышения не произойдет», - сказал он.
Народный депутат Олег Ляшко, потребовал от главы НКРЭКУ проголосовать за отмену данного решения. Д.Вовк провел голосование. Члены комиссии поддержали отмену решения.
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