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Председатель НБУ В.Гонтарева подала в отставку (обновлено)

10 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту. Об этом она заявила на брифинге.

«Я сегодня волнуюсь, потому что почти после трехлетнего срока пребывания в должности председателя НБУ я приняла решение оставить эту должность и покинуть Центральный банк. Я подала Президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года», - сказала В.Гонтарева.

По ее словам, если парламент проголосует за ее отставку раньше, то В.Гонтарева раньше покинет НБУ.

Напомним, 19 июня 2014 года Верховный Совет назначил Валерию Гонтареву на должность главы НБУ.

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