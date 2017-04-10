Сегодня 10 апреля 2017 года, 12:21

Сегодня НКРЕКУ примет официальное решение по абонплате за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сегодня, 10 апреля, рассмотрит вопрос о приостановке действие решения о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей. Заседание комиссии запланировано на 11:00, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

«Решение регулятора по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», - заявляли в ведомстве.

Как ранее заявлял глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, решение о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемой «абонплаты») будет приостановлено на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет. Напомним, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.