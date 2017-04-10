Сегодня 10 апреля 2017 года, 10:50

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима для Украины

Европейский парламент 6 апреля проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС. Ориентировочно голосование пройдет 26 апреля. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.

НБУ повысил для населения максимальную сумму покупки валюты

Национальный банк Украины повысил максимальную сумму покупки валюты населением до 150 тыс. грн - то есть к сумме, сверх которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финмониторингу. Кроме того, Нацбанк смягчил требование к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте: юрлица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. Этот шаг направлен на содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Кроме того, НБУ обещает смягчить валютные ограничения благодаря кредиту МВФ.

Решение об абонплате за газ приостановят

НКРЭКУ приостановит решение о введении абонентской платы за газ - с целью обеспечения неповышения общего счета для населения. Этот вопрос вынесут на открытое заседание комиссии 10 апреля. Также НКРЭКУ сообщила, что инициирует переходный период для адаптации потребителей с газовой плитой. Отметим, что Украина обязалась перед МВФ ввести до конца июля 2017 года тариф на распределение газа.

Недействительность паспорта можно проверить онлайн

Запущен онлайн-сервис Государственной миграционной службы – база данных недействительных, похищенных или утраченных документах, удостоверяющих личность. Новый сервис дает возможность по серии и номеру проверять внутренний и заграничный паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, которые могут подделывать и использовать в мошеннических схемах преступники. Пока сервис работает в тестовом режиме.

Закон об унифицированной таможенной квитанции принят за основу

Парламент принял за основу проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно унифицированной таможенной квитанции (№ 4871). В Таможенном кодексе запланировано установить, в каких операциях предполагается применение формы МД-1. Ожидается, что изменения поспособствуют недопущению потерь госбюджета и очередей на границе.

На перекрестках преимущество получат автомобили, которые уже движутся по кругу

Принят Закон, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. (законопроект №4246). Преимущество в движении на таких перекрестках предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%.

Парламент разрешил бесплатную приватизацию комнат в общежитиях

Верховный Совет разрешил украинцам бесплатно приватизировать помещения общежитий, в которых они проживают более 5 лет. Закон (законопроект №1076) был принят в повторном втором чтении с учетом предложений Президента Украины. Вышеупомянутое право получают граждане, проживающие в отдельных жилых помещениях и в случае, если их общежития находятся в собственности объединенных территориальных общин. Еще одним условием для возможности бесплатной приватизации является то, что житель общежития или его семья были заселены на основании специального ордера и проживали в общежитии по договору найма.

Обеспечено финансирование программы «Доступные лекарства»

Предусмотренных 500 млн грн хватит, чтобы обеспечить правительственную программу «Доступные лекарства» по компенсации стоимости лекарств для хронических больных гипертонией, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, механизм реимбурсации уже привел к снижению цен на препараты от этих болезней на 30-50%. Как сообщают СМИ, программа «Доступные лекарства» работает, но не во всех аптеках-участницах хватает лекарств. Подробнее о программе по ссылке.

Создан Нацсовет по вопросам развития науки и технологий

Кабинет министров создал Национальный совет по вопросам развития науки и технологий с целью обеспечения эффективного взаимодействия между научной общественностью, органами исполнительной власти и бизнесом. Это позволит направить соответствующие средства бюджета на наиболее важные приоритетные для государства научные исследования и разработки.