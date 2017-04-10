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В Минсоцполитики рассказали, повлияет ли возрастание минимальной зарплаты на рост цен

10 апреля 2017 года Источник:Finance.Ua

Показатель инфляции в марте остается в прогнозных пределах и свидетельствует об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года – на 3,9%.

«Мартовский показатель больше предыдущих месяцев, однако ожидаемый и в пределах прогнозных расчетов. По данным Государственной службы статистики Украины, ключевые причины общего роста цен – в сезонном росте цен на хлеб, мясную и молочную группы продовольствия, а также в росте тарифов (на электроэнергию) и увеличении акцизов на алкоголь и табак», – говорится в сообщении.

Вместе с тем снизились цены на овощи (на 19,2%), существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

«Обращаем внимание, что инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, вступившая в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение МЗП вполне соответствует современным экономическим реалиям», – добавляет пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают «минимальную» зарплату только для 34% вакансий, по остальным позициям – зарплаты выше.

«По мнению экспертов, повышение МЗП стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками. Государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их. Деньги, которые сегодня выплескиваются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, и так попадали в экономику, но из-за выплаты в «конверте». То есть, дополнительное давление наличности на цены непосредственно из-за повышения минимальной зарплаты не создается», – добавляет Минсоцполитики.

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