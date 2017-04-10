В МИДе призывали украинцев выполнять правила ЕС после начала действия безвиза

В Министерстве иностранных дел Украины призывают соотечественников внимательно относиться к правилам и нормам въезда и пребывания на территории Европейского Союза после начала действия безвизового режима.
“Мы на этом этапе призываем быть осознанными в отношении того, что правила и процедуры необходимо выполнять”, – сказал заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко в ходе “круглого стола” “Безвиз: станет ли мир более открытым к украинцам?”, организованным Институтом Горшенина в пятницу в Киеве.
Вместе с тем он отметил, что украинцы не представляют миграционных угроз для Европейского Союза.
“Украина не представляет миграционного риска для ЕС. Это доказано, статистика указывает, что этот тезис неправильный”, – уточнил представитель МИД.
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