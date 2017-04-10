Сегодня 10 апреля 2017 года, 10:50

В МИДе призывали украинцев выполнять правила ЕС после начала действия безвиза

В Министерстве иностранных дел Украины призывают соотечественников внимательно относиться к правилам и нормам въезда и пребывания на территории Европейского Союза после начала действия безвизового режима.

“Мы на этом этапе призываем быть осознанными в отношении того, что правила и процедуры необходимо выполнять”, – сказал заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко в ходе “круглого стола” “Безвиз: станет ли мир более открытым к украинцам?”, организованным Институтом Горшенина в пятницу в Киеве.

Вместе с тем он отметил, что украинцы не представляют миграционных угроз для Европейского Союза.

“Украина не представляет миграционного риска для ЕС. Это доказано, статистика указывает, что этот тезис неправильный”, – уточнил представитель МИД.