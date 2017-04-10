Сегодня 10 апреля 2017 года, 10:50

КМУ добавил еще 400 млн на теплые кредиты

Правительство перераспределит еще 400 млн грн, которые были заложены на энергоэффективные мероприятия, на программу кредитов по повышению энергоэффективности для населения (так называемые теплые кредиты).

Об этом во время форума “Правительство под микроскопом: итоги года работы и вызовы” сказал глава правительства Владимир Гройсман.

“Мы направили на энергоэффективность 800 млн, из которых 400 млн – на “теплые кредиты”. Еще 400 осталось. Я сейчас дам поручение министру финансов и вице-премьер-министру Зубко относительно перераспределения этих ресурсов в пользу “теплых кредитов”. Мы также должны обеспечить принятие парламентом необходимых энергетических законов, это откроет путь к наполнению Фонда энергоэффективности на 100 млн евро”, – подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что необходимо ускорить процесс монетизации субсидий.

“Первый шаг – это монетизация для производителей энергии, а второй – это внедрение монетизации на уровне льгот и субсидий. В этом году мы можем вместо клиринговых расчетов внедрить средства среди производителей, а следующий этап, который может занять несколько лет, – переведем потребителей на монетизацию”, – сказал Премьер-министр.

Ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что программой компенсации части стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности уже воспользовалось свыше 200 тысяч украинских семей. По этой программе государство компенсирует 20-40% от суммы кредитов, взятых для утепления домов и проведения других мероприятий по энергоэффективности.

Кроме того, чиновник отметил, что также действуют 216 муниципальных программ, которые дополнительно финансируют энергоэффективные мероприятия в жилищном секторе.