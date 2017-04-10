НБУ ввел новые единые требования к инкассации средств

Правление НБУ 31 марта приняло постановление №29 "Об утверждении инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков на Украине".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Принятие постановления обусловлено необходимостью уточнения требований по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей, а также создание обновленного регуляторного акта, нормы которого будут распространяться на банки и юридических лиц, которые оказывают услуги банкам по инкассации на основании соответствующей лицензии НБУ", - говорится в сообщении.
Регулятор заявляет, что установление единых требований к порядку организации и осуществления инкассации денежных средств и перевозки ценностей подразделениями инкассации банков как банков, так и подразделениями инкассации юридических лиц, будет способствовать внедрению прозрачной деятельности на рынке предоставления банкам услуг по инкассации.
Данным постановлением предусматривается:
- установить для подразделений инкассации банков и юридических лиц, которые получили от НБУ соответствующую лицензию, единые требования и единый порядок осуществления деятельности на рынке предоставления банкам услуг по инкассации;
- уточнить требования относительно наличия деловой репутации руководителя подразделения инкассации банка;
- разрешить банкам использовать не только собственный оперативный автотранспорт, но и арендуемый (со сроком аренды не менее 1 года) или приобретен в финансовый лизинг, как это было установлено для юридических лиц;
- сократить количество сопровождающих документов для приобретение оперативного автотранспорта;
- установить предельный срок эксплуатации панцерованого автотранспорта 1, 2 класса защиты согласно ДСТУ 3975-2000 до 1 января 2020 года;
- урегулировать объемы ценностей, которые инкассируются и перевозятся в связи с ростом уровня минимальной заработной платы;
- урегулировать другие вопросы, связанные с совершенствованием организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей.
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