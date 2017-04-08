Сегодня 08 апреля 2017 года, 13:19

Ни одна региональная конференция не в праве принимать решение о создании или ликвидации региональных советов или КДКА как юрлиц, - решение САУ

Продолжает свою работу заседание Совета адвокатов Украины.

Второй день работы начался с рассмотрения вопроса о предоставлении методических рекомендаций по обращению адвокатской фирмы относительно возможности применения адвокатами права на изъятие вещей или документов, предусмотренных статьей 20 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Отметим, что сама по себе проблематика вызвала горячую дискуссию и было высказано много различных мнений по этому вопросу, как у членов САУ, так и присутствующих на заседании представителей региональных органов адвокатского самоуправления.

В частности, было высказано мнение, что изъятие должно проходить исключительно через суд, поскольку в любом случае это нарушает права человека. Кроме того, было высказано мнение, что адвокат вправе изъять доказательства по согласию сторон.

В результате обсуждения было принято решение создать комиссию для компилирования всех предложений и оформления единой позиции по этому вопросу.

Также члены САУ рассмотрели письмо Инны Рафальской, в котором она просит от лица Совета адвокатов г.Киева, назначить конференцию на 29 апреля с. г.

В свою очередь Лидия Изовитова, председатель САУ, напомнила, что на предыдущем заседании Совета было принято решение о созыве конференции адвокатов г. Киева на 24 апреля с.г.

Кроме того, представители органов адвокатского самоуправления г. Киева напомнили, что сейчас КДКА г. Киева находится в подвешенном состоянии, поскольку существует решение "конференции", проведенной г-жой Рафальской о ликвидации этого юридического лица. В результате внесения изменений в реестр сегодня проходит ликвидационная процедура.

С целью дальнейшей невозможности использования таких механизмов САУ признал решение о внесение изменений в соответствующие решения, с указанием, что в соответствии с профильным законом основателем юридических лиц - региональных советов и КДКА является НААУ. В связи с этим ни одна региональная конференция не в праве принимать решение о создании или ликвидации таких юридических лиц.

Также САУ принял решение об отмене решения о прекращении юридического лица - КДКА г. Киева.

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