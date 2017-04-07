В Одессе прошла жеребьевка команд футбольного турнира среди адвокатов

По окончанию сегодняшнего заседания Совета адвокатов Украины прошла жеребьевка команд-участниц Национального футбольного турнира среди адвокатов "Кубок UNBA 2017".
Отметим, что турнир состоится 8 - 9 апреля. Целью соревнования организаторы называют установление дружественных контактов между представительствами, профессиональными объединениями, организациями и адвокатскими сообществами разных регионов Украины.
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