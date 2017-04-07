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Завершение Конференции: эксперты обсудили новации в части поддержки международного коммерческого арбитража

07 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках последней панели Конференции «Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы?» под модераторством управляющего партнера ENGARDE Ирины Назаровой, участники мероприятия обсудили новации в части поддержки международного коммерческого арбитража.

Арбитрабельности в свете новых правил процесса посвятила свой доклад Татьяна Слипачук, партнер Sayenko Kharenko. «Арбитрабельность — это вопрос способности спора быть предметом третейского разбирательства в рамках международного арбитража или внутренних третейских судов», — отметила она, подчеркнув, что арбитрабельность, как способность спора, не связана с его подведомственностью. Также она предложила задуматься над целесообразностью включения положений относительно арбитрабельности в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, учитывая то, что многие процедуры поддержки международного коммерческого арбитража остаются, «в силу исторической памяти», в сфере компетенции судов общей юрисдикции.

Маркиян Ключковский, партнер ЕПАП, рассказал о нюансах предложенных новаций в части обжалования арбитражных решений. Условно основания отмены решения международного коммерческого арбитража можно разделить на две категории. Первая — зависит от того, предоставит ли сторона, подавшая заявление об отмене, соответствующие доказательства. Вторая — вотчина суда — решение международного коммерческого арбитража может быть отменено в случае, если суд определит: что в соответствии с законом спор, учитывая его предмет, не может быть передан на разрешение международного коммерческого арбитража, или же, что арбитражное решение противоречит публичному порядку Украины.

«Успешность арбитража в любой стране зависит, в первую очередь, от государства. Государство должно установить четкие, понятые правила для создания и функционирования арбитража», — констатировал советник Aequo Павел Белоусов. При этом он подчеркнул: несмотря на наличие плюрализма мнений относительно процессуальных новаций в части международного коммерческого арбитража, стремления у всех одинаковое — Украина должна стать инвестиционно привлекательным, проарбитрабельным государством.

Подводя итоги дискуссии, эксперты сошлись во мнении, что предложенные нововведения — это шаг вперед, но делать его в рамках нынешнего этапа реформирования нужно взвешенно, руководствуясь принципом «не навреди».

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