Сегодня 07 апреля 2017 года, 19:07

В ВККС рассказали, как будет проходить интервью кандидатов с психологом в рамках конкурса в ВС

Кандидаты на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда завершают сдачу тестирования. Уже завтра, 8 апреля, для них начинается интервью с психологом. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Напомним, что проведением тестов, последующим собеседованием с кандидатами и итогам по их результатам занимается компания ОС Украины. Об особенностях интервью с психологом рассказывает менеджер B2G проектов компании Анастасия Демина.