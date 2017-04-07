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В ВККС рассказали, как будет проходить интервью кандидатов с психологом в рамках конкурса в ВС

07 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Кандидаты на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда завершают сдачу тестирования. Уже завтра, 8 апреля, для них начинается интервью с психологом. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Напомним, что проведением тестов, последующим собеседованием с кандидатами и итогам по их результатам занимается компания ОС Украины. Об особенностях интервью с психологом рассказывает менеджер B2G проектов компании Анастасия Демина.

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Комментарии:»

Ха-ха! 07 апреля 2017 года 18:27 #

у кожного психолога є своя методика

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