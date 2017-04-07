Сегодня 07 апреля 2017 года, 19:07

КСУ завершил слушание дела относительно ограничений права на мирные собрания

6 апреля 2017 года Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части шестой статьи 182 Кодекса административного судопроизводства Украины. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В соответствии с частью шестой статьи 182 Кодекса административного судопроизводства Украины постановление суда по делам об ограничении относительно реализации права на мирные собрания выполняется немедленно.

Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека отмечает, что в статье 39 Конституции Украины предусмотрены условия, по которым реализация права на свободу мирных собраний может быть ограничена и такое ограничение устанавливается лишь судом. Обжалование такого решения суда является средством защиты этого права от возможного своевольного ограничения, а потому очень важно, чтобы пересмотр дела судом апелляционной инстанции был эффективным средством защиты права на свободу мирных собраний, то есть таким, который способен прекратить нарушение и возобновить право.

Неконституционность части шестой статьи 182 Кодекса Валерия Лутковская видит в том, что постановление суда первой инстанции по делу об ограничении права на свободу мирных собраний подлежит немедленному выполнению после вынесения даже в случае ее обжалования в апелляционном порядке.

Однако суд апелляционной инстанции в соответствии с положениями Кодекса принимает судебное решение в течение одного месяца и трех дней со дня получения судом апелляционной жалобы. То есть такое решение может быть принято после даты, на которую планировалась акция, которое сводит на нет суть права на эффективную судебную защиту и не гарантирует возобновления реализации права на свободу мирных собраний.

По мнению Уполномоченного, часть шестая статьи 182 Кодекса не отвечает части первой статьи 8, части первой статьи 55, статьи 129 Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины завершил исследование материалов дела на открытом пленарном заседании в форме устного слушания и перешел к закрытой части пленарного заседания для последующего обсуждения и принятия решения.