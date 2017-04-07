Сегодня 07 апреля 2017 года, 17:36

Участники Конференции, посвященной реформе процессуального законодательства, искали идеальную формулу судебных затрат

После того, как участники Конференции «Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы?» узнали о перспективах и преимуществах «электронного суда» (о них рассказал Сергей Сученко, юридический советник USAID «новое правосудие»), они перешли к выведению идеальной формулы судебных затрат.

Эффективная компенсация судебных затрат, — один из ключевых постулатов реформирования процессуальных кодексов, и принятия соответствующих изменений адвокатским сообществом было ожидаемо. «Мы давно ждали того, чтобы судиться стало дорого», — подчеркнул модератор дискуссии старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко.

О презумпции полной компенсации всех затрат, связанных с судебным рассмотрением дела и подготовкой к нему, рассказала Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group. В свою очередь управляющий партнер Trusted Advisors Иван Мищенко акцентировал внимание на предложенных изменениях в части затрат на правовую помощь. В частности, он обратил внимание, что предлагается унифицировать нормы относительно порядка компенсации затрат на правовую помощь для судов всех уровней, а также предусмотреть необходимость предоставления сторонами предварительного расчета затрат (с последствиями в виде отказа в компенсации в случае не представления или завышения/занижения размера таких затрат).

Судья Хозяйственного суда г. Киева Татьяна Васильченко рассказала о новых критериях распределения судебных затрат. При этом, как отмечалось, основной общий принцип «кто проиграл, тот и платит» практически остался неизменным.