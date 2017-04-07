Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 апреля 2017 года, 17:36

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Киевский райсуд арестовал имущество ДТЭК на территории «Л/ДНР»

07 апреля 2017 года Источник:УНИАН

Шевченковский районный суд г.Киева арестовал имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. Согласно сообщению, процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины.

«Действия суда касаются в первую очередь всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование данного имущества», - говорится в сообщении.

Сообщается, что перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России.

«Мы понимаем, что представители так называемых «ЛДНР» будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу, будут преследоваться согласно украинскому и международному законодательству», - отметил руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Как известно,15 марта ДТЭК Ахметова заявил о потере контроля над шахтами и компаниями в зоне АТО. В компании сообщили, что руководители ряда предприятий, которые входят в состав холдинга и расположены в зоне АТО, получили требования от властей так называемых «ДНР» и «ЛНР» о перерегистрации данных активов.

По факту утраты контроля над вышеуказанными предприятиями ДТЭК обратился в правоохранительные органы Украины, Государственную фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды, а также привлек юридические компании для защиты своих интересов в украинском и международном правовом поле.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом