Сегодня 07 апреля 2017 года, 17:36

Киевский райсуд арестовал имущество ДТЭК на территории «Л/ДНР»

Шевченковский районный суд г.Киева арестовал имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. Согласно сообщению, процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины.

«Действия суда касаются в первую очередь всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование данного имущества», - говорится в сообщении.

Сообщается, что перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России.

«Мы понимаем, что представители так называемых «ЛДНР» будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу, будут преследоваться согласно украинскому и международному законодательству», - отметил руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Как известно,15 марта ДТЭК Ахметова заявил о потере контроля над шахтами и компаниями в зоне АТО. В компании сообщили, что руководители ряда предприятий, которые входят в состав холдинга и расположены в зоне АТО, получили требования от властей так называемых «ДНР» и «ЛНР» о перерегистрации данных активов.

По факту утраты контроля над вышеуказанными предприятиями ДТЭК обратился в правоохранительные органы Украины, Государственную фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды, а также привлек юридические компании для защиты своих интересов в украинском и международном правовом поле.