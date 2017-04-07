Правительство преодолеет коррупцию в возмещении НДС, - Гройсман

Правительство запустило новый Единый реестр возмещения налога на добавленную стоимость, который преодолеет коррупцию в этом вопросе. Об этом во время заседания Форума «Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы» сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Мы 1 апреля запустили новый электронный реестр НДС и я хочу заверить абсолютно всех, мы добьемся успеха в этом вопросе, коррупция по НДС будет разрушена. Я вам это официально заявляю и вы увидите, что так оно и произойдет», - сказал В.Гройсман.
По словам главы правительства, сегодня активно в этом направлении работают Министерство финансов с Государственной фискальной службой.
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